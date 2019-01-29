كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - رسميا.. 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وسيمبا

الأهلى

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الأمن وافق رسمياً على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى المُقرر لها يوم 2 فبراير المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة قادها مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب مع مسئولى الجبلاية للاتفاق على العدد المسموح بحضوره مباراة بطل تنزانيا المرتقبة.

ويحتل الأهلى قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعة برصيد 4 نقاط يليه فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا برصيد 3 نقاط وإن كان فارق الأهداف لصالح الأول ويتذيّل المجموعة فريق شبيبة الساورة الجزائرى برصيد نقطة واحدة.