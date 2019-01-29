كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - قوات سوريا الديمقراطية تؤكد: تنظيم داعش يتمركز فى دير الزور

أكدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تقتحم آخر جيب لداعش بدير الزور بهدف حماية المدنيين، مشيرةً إلى قيامها حالياً بعمليات "أبطأ وأكثر دقة" في تلك المنطقة دون تنفيذ أي اقتحام.

وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن مقاتلي تنظيم داعش الآن محاصرون في جيب مساحته بين خمسة وستة كيلومترات مربعة على نهر الفرات.

وأوضح أن "آلافا من أسر مقاتلي داعش ما زالوا عالقين في آخر جيب للتنظيم في دير الزور"، مما يُعقّد العمليات.

وقالت وكالة إغاثة بشكل منفصل إن "10 آلاف مدني فروا من الجيب منذ الأسبوع الماضي، ويصلون إلى المخيم جوعى في حالة يأس".