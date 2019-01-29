كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - 21 لاعبا في قائمة المصري لمباراة بتروجيت

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استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على اختيار 21 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بتروجت غدا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 20 من مسابقة الدوري العام.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: احمد مسعود ، أحمد بوسكا ، محمود السيد.

الدفاع: كريم العراقي ، محمود حمد ، مصطفى سلامة «طيارة»، الحسيني سمير، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة.

الوسط: فريد شوقي، سعيد سنبوري، ايزي ايميكا، عمر كمال عبد الواحد، عبد الله بيكا، اسلام عيسى.

الهجوم: أحمد ياسر، محمد جريندو، محمود وادي، النيجيري ايزي باسي.

والناشئين اسلام عطية، حسام أشرف.