كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - الامير محمد بن سلمان 2030.. 66 اتفاقية لتطوير الصناعة السعودية بـ204 مليارات ريال

وقعت السعودية 66 اتفاقية بقيمة 204 مليارات ريال، أي أكثر من 54 مليار دولار، مع إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يأتي لتفعيل رؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانة السعودية كقوة صناعية ولوجستية على الساحة العالمية.

ومن بين أكبر الاتفاقيات، اتفاقيتان لتوطين 50% من الصناعات العسكرية بقيمة 87 مليار ريال. الأولى، اتفاقية بقيمة 67 مليار ريال بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة "تاليس" الفرنسية العاملة في مجال الدفاع والطيران. أما الثانية فاتفاقية بقيمة 20 مليار ريال بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة CMI البلجيكية.

كذلك تم توقيع عشر اتفاقيات في مجال الصناعة الكيميائية والتحويلية بقيمة 87 مليار ريال. ووقعت "بان آسيا" السعودية اتفاقيتين لإنشاء مصنع للصناعات الأساسية في جازان.

كما تم توقيع اتفاقية بين شركة "كيماويات الرفيعة" وشركة Eastman Chemical الأميركية لبناء مصنع بقيمة تقارب الملياري ريال.

وتوصلت أيضاً هيئة تنمية الصادرات السعودية وصندوق التنمية الصناعية السعودي إلى اتفاق لتمويل مشروع بقيمة ثلاثة مليارات و150 مليون ريال في جازان، ضمن مبادرة الحزام و الطريق الصينية.