كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - بلاش تنط من الشباك.. 7 طرق لفتح باب شقتك لو نسيت المفتاح

في كثير من الأحيان، ننسى مفاتيح المنزل نتيجة التعرض لضغوط نفسية وبدنية، ينتابها حالة من فقدان الذاكرة المؤقت، ونتذكر بعد فوات الأوان ووقوع المشكلة، ونهدر الكثير من الوقت والمال لإحضار متخصصين لفتح الباب مرة أخرى، والتي من الممكن أن يحدث بسببها تلفيات وتشوهات في باب الشقة، أو القفز من شباك الجيران، وهذه كارثة في حد ذاتها يكفي ما حدث مع "طفل البلكونة" بمنطقة حدائق أكتوبر.

فيديو البلكونة

وبعد فيديو "طفل البلكونة" الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعرض حياة ابنها للخطر لفتح باب الشقة المغلقة، بالقفز من البلكونة، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع، وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط، تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام في الواقعة، وعلى الفور ألقت القوات الأمنية القبض عليها.

وخلال السطور التالية نقدم عدة نصائح للتصرف بشكل عملي حال فقدان مفاتيح المنزل، بعضها في سبيل الوقاية وأخرى في سبيل حل المشكلة.

كارت المفاتيح

الوقاية معروفة بأنها خير من العلاج، فمن المفضل تفادي اللجوء لحيل نسيان المفاتيح من خلال عدة طرق أبرزها، أن المفاتيح الحديثة عند شرائها يباع معها كارت مكتوب عليه تفاصيل المفاتيح، فلا بد من وضع هذا الكارت دائما في المحفظة، وفي حالة فقدان المفتاح في أي وقت يمكن بسهولة جدا الذهاب إلى صانع المفاتيح وإعطائه هذا الكارت، وعمل مفتاح جديدة يمكن فتح الباب من خلاله.

جهاز أتوماتيك

وهناك جهاز فتح الباب أتوماتيك، هو جهاز يعمل على تأمين المنازل على مدار 24 ساعة ليلا ونهارا، ويظل الباب مغلقا ويفتح بطريقة إلكترونية لأصحاب المنزل.

يفتح الجهاز الأتوماتيك الباب ويغلقه بضغطة زر واحدة، حيث يوجد به الأكسيس كنترول نوع من أجهزة القفل الكهربائي، ويتم تخزين بيانات الأفراد بشكل مسبق فيها وعند رغبتهم في الدخول يقوم الجهاز بالتعرف عليهم والسماح بدخولهم.

القفل الذكي

الطريقة الثالثة وهي القفل الذكى يفتح الباب بواسطة بلوتوث المحمول، فقد نجح فريق من المصممين في تطويره للقضاء على المفتاح ذى الطراز القديم، فالقفل المطور مصنوع من الفولاذ، ولا يتعدى وزنه 225 جراما، يتم فتحه وغلقه بواسطة تقنية البلوتوث المتواجدة في الهاتف المحمول، وذلك بتشغيلها والمستخدم على مقربة منه.

وأوضح الباحثون أن المستخدم ليس بحاجة إلى إخراج الهاتف المحمول من جيبه، فيمكن استخدامه لفتح القفل، وهو ما يزال في جيبك، ويصل سعره إلى 59 دولارا.

ميدالية منع السرقة

ميدالية منع السرقة أو نسيان الموبايل أو المفاتيح أو أي شيء، وهي عبارة عن جهاز صغير يتكون من قطعتين تستخدم من أجل عدم ضياع الأشياء الثمينة يوضع قطعة الأولى على المفاتيح والثانية مع المستخدم، وبمجرد بعد القطعتين عن بعض، الجزء الذي معك يعطيك إنذارا واهتزازا.

المعدن الملتوي

إذا دخل الشخص في ورطة ولم يأخذ احتياطاته، يلجأ البعض لطرق غير آمنة، وهي سلاح ذو حدين لأنها من الممكن أن تستخدم في السرقة، أبرز تلك الطرق التي كشف عنها النجارون، تقوم على استخدام قطعة من المعدن الملتوى أو سكينة أو مفك أو قطعة من الصاج المقوى، بحيث تقوم بثني الطرف الخارجي لها بحيث يكون شبيها بالخطاف إلى حد ما.

والطريقة تكمن في المسافة حيث إن "اللسان" الخاص بالقفل الموجود بباب الشقة يبعد مسافة 10 سم من مكان ولوج المفتاح بالكالون، فيجب على الشخص قياس 10 سم تقريبا، ومن ثم تقوم بوضع قطعة المعدن المعدة مسبقا، وتقوم بإزاحة اللسان للداخل "بعكس الاتجاه" وسيتم فتح الباب في اقل من نصف دقيقة، تلك الطريقة لا تترك أي خدوش على باب الشقة كما أنها لا يصدر عنها أي أصوات في الباب.

الفتح باستخدام بطاقة

هناك أبواب تفتح ببطاقة الهوية، أو أي كارت له طبقة سميكة، وينبغي التأكد صلاحية الكارت للاستخدام حتى لا يتم تعريضه للتلف، بعد ذلك ينبغي وضع البطاقة في المكان الفارغ بين الإطار الخارجي والباب في اتجاه فوق القفل، ثم بعد ذلك يمكنك تعديل زاوية الكارت، بحيث يصبح متعامدا على شيئين في نفس الوقت، الباب والقفل.

في الخطوة الأخيرة من هذه الطريقة توجب سحب البطاقة التي وضعتها ببطء شديد، وفي نفس التوقيت الإمساك بمقبض الباب، فهذه الطريقة سوف تضمن أن يزاح ذلك القفل من مكانه وبالتالي فتح الباب، لكن وارد ألا تنجح تلك الطريقة مع الجميع، من الممكن تجربها أكثر من مرة.

الفتح باستخدام الدبابيس

من الطرق الشائعة التي نراها كثيرا في الأفلام والمسلسلات التي تتحدث عن حوادث السرقة والعصابات هي تلك الطريقة التي يكون بطلها الدبوس والقماشة، وتقوم على إدخال الدبوس داخل القفل وتحكمه في عملية الفتح بوصفه قطعة معدنية خفيفة ورفيعة، لكن يجب التنبيه على أن هذه الطريقة صعبة التنفيذ وليس من السهل على أي شخص القيام بها بصورة طبيعية، بل يمكنك القول إنها تحتاج إلى تدريب مكثف.