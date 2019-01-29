كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - محافظ الوادى الجديد يتفقد موقف الأقاليم

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الموقف الجديد لسيارات الأجرة بحي السبط في مدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان علي سير العمل به.

واستمع المحافظ لمطالب السائقين والمواطنين بالموقف، حيث وجه علي الفور بتركيب سلال مهملات للمحافظة علي نظافة الموقف وكذلك تجميل وتشجير الطريق المؤدي للموقف وزراعة أشجار في صفوف متوازية.

كما وجه بسرعة الإنتهاء من إنشاء المصلي ورفع السور الحاجز لمسافة 2 متر من جهة الشمال لمنع الرياح والأتربة، وكذلك تأجير المحلات الواقعة بالمنطقة غرب الموقف وتحديد نشاطها كورش خدمية للسيارات .

وكلف المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة بنشر إعلان لتأجير المحلات أمام المواطنين للبدء في تنفيذ إجراءات طرحها بالمزاد لحين الانتهاء من أعمال التشطيب كفرص عمل للشباب، وكذلك وضع الأكشاك بالمنطقة الغربية لمدخل الموقف وتصميمها بمواصفات موحدة .

وأوضح المحافظ إلى أن الهدف من إقامة الموقف الجديد هو التوسع العمراني الأفقي للمدينة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك بجذبه لمشروعات خدمية تخدم سيارات الموقف، وكذلك المواطنين المترددين .