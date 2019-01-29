كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - غداً - محافظ المنيا يفتتح غدا الكنيسة الإنجيلية المشيخية

يفتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، غدًا الأربعاء الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمركز ملوى عقب انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إعادة بناء الكنيسة بالكامل، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة بناء وترميم كل الكنائس والمنشآت التابعة لها، والتى تعرضت لأعمال تخريبية على يد جماعة الإخوان الإرهابية، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة 2013.

ويحضر الافتتاح الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ولفيف من القيادات الأمنية والبرلمانية والسياسية والتنفيذية والدينية والكنسية وذلك بمقر الكنيسة الكائن بشارع تونى بك بمدينة ملوى.

وتقع الكنيسة على مساحة 1552 متر مربع وتتكون من أربع مبانى أساسية تقوم فيها العبادة لمختلف فئات وأعمار المجتمع المسيحى، حيث تضم الكنيسة مبنى رئيسى مكون من طابقين وجاليرى ومبنى فرعى أول يتكون من سبع طوابق ويستخدم للخدمة والاجتماعات الصغيرة ومبنى فرعى ثانى يضم ثلاث طوابق كل طابق يخدم عمر وفئة معينة من الأشخاص ومبنى فرعى ثالث يتكون من طابقين كل طابق عبارة عن قاعة مساحة الأولى 70 مترا والثانية 100 متر.

هذا وتعد الكنيسة الإنجيلية آخر دور العبادة والمنشات المسيحية التابعة للطائفة الإنجيلية التى انتهت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى من إعادة بنائها وترميمها بمحافظة المنيا عقب تعرضها للتخريب والحرق والتدمير.