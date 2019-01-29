كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - تعليم الإسماعيلية : 1481 معلما يشاركون ببرنامج "المعلمون أولا"

واصل مديرية التعليم بالإسماعيلية الإبداع وتحقيق الإنجازات بعدما احتل صدارة البرنامج التمهيدى لـ"المعلمون أولا" حيث سجلت مدارسها 829 مدرسة على البرنامج باشتراك وإنشاء حساب لـ 3461 معلما على البرنامج والاشتراك بالمنتدى لـ 1481 معلما.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن الفضل يعود إلى رغبة قيادات المديرية ومدراء الإدارات التعليمية ومدراء المدارس قيادات المستقبل ومعلمى مجتمعات الممارسة إضافة إلى فريق عمل المعلمون أولا بالوزارة والمديرية والإدارات.

وتابع قبيصى، أنه شدد على ضرورة مواصلة الإنجازات بالاشتراك فى مرحلة المدارس المحورية، والذى يتم الإعداد لتنفيذه خلال الأيام المقبلة موجها الدعوة إلى معلمى المحافظة بالاشتراك فى البرنامج التمهيدى ودخول المنتدى والتفاعل المتميز.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم عرض النتائج من خلال التدريب المنعقد بصندوق دعم المشروع أن مع إدارة برنامج المعلمون أولا وفريق منسقى البرنامج بالمحافظات، والتى مثلت الإسماعيلية خلاله إيناس عبد الفتاح مدير إدارة التدريب ومنسق الإسماعيلية.