كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - قوافل طبية لحزب مستقبل وطن في المنيا



أقام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بقرية أتليدم بمركز أبو قرقاص، وساهم الحزب فى إجراء بعض العمليات الخاصة بالرمد لبعض محدودى الدخل بمركز دار العيون بمدينة المنيا. فيما قامت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بتوزيع وجبات غذائية جاهزة على الأسر الفقيرة بمنطقة شارع البستان بمدينة منفلوط. يأتى ذلك فى إطار السياسة التى يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى وتوزيع" بطاطين"على المواطنين، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة.

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