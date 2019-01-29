كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - السجن 15 سنة لسائق توك توك شرع في قتل آخر بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سائق توك توك، اليوم، بالسجن 15 سنة لشروعه في قتل سائق لخلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين، محمد ناجي، وإيهاب كمال، وسكرترية نبيل شكري وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 4615 لسنة 2018، ليوم 22 أبريل، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد بلاغا بوصول "محمد ع ج " 43 سنة سائق ومقيم دائرة قسم أول الزقازيق، للمستشفي العام مصابا بطلق ناري، واتهم "عاطف م أ م" 20 سنة سائق توك توك مقيم دائرة القسم بارتكاب الواقعة.

وتبين من تحريات النقيب محمود مرتاح، معاون مباحث قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبوفول،رئيس مباحث القسم، وجود خلافات سابقة بين أهل المجني عليه، وأهل المتهم وعلي إثرها عقد الأخير العزم وبيت النية علي قتل المجني عليه، وأعد سلاحا ناريا فرد خرطوش، وتم القبض علي المتهم وإحالته لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.