كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - أمن الإسكندرية يكشف غموض العثور على جثة عاطل

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، واقعة العثور على جثة عاطل بمنطقة السيوف بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، وتمكنوا من ضبط مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه تعرض لحادث سير مرورى وقام قائد السيارة الذى صدمه باصطحابه بحجة نقله للمستشفى إلا أنه قام بالقاء جثته فى الطريق خشية اكتشاف أمره.

البداية، عندما تلقى قسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة حسن ش.ح، 29 سنة، عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بمنطقة السيوف بدائرة القسم، فقد توصلت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سعيد س.م ، سن 27 ، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف بإرتكابه الحادث، وقرر أنه حال قيادته سيارة رقم(س ج هـ 1363) ماركة سوزوكى فان، إصطدم بالمجنى عليه حال سيره مترجلاً فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وقام بنقله بواسطة السيارة قيادته بدعوى توصيله إلى المستشفى لإسعافه ، عقب ذلك قام بالتخلص منه بإلقائه بمكان العثور ، وفر هرباً خشية مساءلته جنائياً .

وتم بإرشاد المتهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الحادث ، وتبين وجود آثار بها تدل على إرتكاب الحادث عبارة عن كسر بزجاجها الأمامى ، تطبيق بالجهة اليمنى من الأمام ، آثار دماء على مقعدها الخلفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.