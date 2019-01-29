كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفل لطلب فدية بالمطرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، محاكمة 3 متهمين بقتل طفل بعد خطفه للحصول على فدية 150 ألف جنيه، لجلسة 19 مارس.

وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد م ح"، صاحب مؤسسة للمقاولات، و"حسين م ح"، عامل رخام، بالاشتراك مع آخر، تهمة قتل المجني عليه الطفل "عبدالرحمن ن" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم على قتله بالضغط على رقبته بقصد إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة خطف الطفل بقصد طلب فدية مالية من أهليته، والشروع في الحصول على مبالغ مالية قدرها 150 ألف جنيه، بطريق التهديد بارتكاب جريمة قتل المجني عليه.