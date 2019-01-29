انت الان تتابع تفاصيل خبر إعصار نادر يضرب كوبا ويخلف 4 قتلى ودماراً كبيراً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 05:38 مساءً - ضرب إعصار نادر العاصمة الكوبية هافانا ليخلف أربعة قتلى على الأقل ونحو مئتي جريح، كما اقتلع أسقف البيوت وقلب العربات وحول في مساره بعض المباني إلى أنقاض.

والإعصار هو أقوى إعصار يضرب كوبا فيما يقرب من 80 عاماً حسبما يشير خوسيه روبييرا، وهو عالم أرصاد في هيئة الأرصاد الجوية في كوبا، وفقاً لما ذكرت وكالة "رويترز" الثلاثاء.

وشق الإعصار طريقه لمسافة 11.5كم عبر هافانا لمدة 16 دقيقة، واتسع محيطه ليصل إلى كيلومتر في بعض الأوقات.

وتناثرت قطع الزجاج المحطم والأنقاض في شوارع الأحياء الأكثر تضرراً، لا سيما في شرقي ووسط هافانا، بالإضافة إلى أن العاصفة تسببت بسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء. وافتقرت بعض المناطق إلى الكهرباء ومياه الشرب.

جدير بالذكر أن كوبا لا تشهد سوى عدد قليل نسبياً من الوفيات في موسم الأعاصير؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى خطط الإجلاء الصارمة التي تطبقها.

لكن الإعصار الأخير فاجأ هافانا على الرغم من أن وسائل الإعلام التي تديرها الدولة حذرت السكان من اقتراب موجة برد قادمة من الشمال، ومن رياح قادمة من الجنوب؛ الأمر الذي قد يتسبب في رياح شديدة وعواصف رعدية وتساقط أمطار غزيرة في المنطقة.

وقال رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً طارئاً في ساعة مبكرة أمس الاثنين؛ لتقييم الأضرار واتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع أعمال الإصلاح.