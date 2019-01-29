انت الان تتابع تفاصيل خبر 56 مليون شخص في العالم بحاجة للمساعدات الغذائية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 05:38 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة أن 56 مليون شخص بحاجة عاجلة إلى المساعدات الغذائية في مناطق النزاع حول العالم، مشيرة إلى أن نقص الغذاء زاد في 8 دول تشهد حروباً ونزاعات.

جاء ذلك في تقرير مشترك، صدر أمس الاثنين، عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وأشار التقرير إلى أن الحالة تفاقمت في أفغانستان، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، واليمن، خلال الجزء الأخير من 2018؛ بسبب الصراع، في حين شهدت الصومال وسوريا وحوض بحيرة تشاد بعض التحسّن، وذلك بعد حدوث تطورات أفضل بشأن الأمن.

وشدد على أن الوضع بالأماكن الثمانية في العالم التي يوجد فيها أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم غذائي طارئ يُظهر أن الصلة بين الصراع والجوع لا تزال قائمة ومستمرة.

كما بيّن أن العنف ضد العاملين بالمجال الإنساني في طريقه للازدياد، وأنه أحياناً يجبر المنظمات على تعليق العمليات الإنسانية، مشيراً إلى أن عمال الإغاثة والمرافق بالبلدان الثمانية التي يشملها التقرير تعرّضوا لهجمات، خلال 2018.

ولفت التقرير إلى أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية بالعالم، موضحاً أنه في النصف الثاني من 2018 كان بالكونغو الديمقراطية ثاني أعلى عدد (13 مليون) من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حادٍّ نتيجة للنزاعات المسلحة.