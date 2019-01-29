بالصور| ملكة جمال لبنان تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بإيطاليا

نشرت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018، مجموعة صور جديدة لها، خلال رحلتها في العاصمة الإيطالية روما، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "مايا" بإطلالة "كاجوال" شتوية، ذات ألوان متعددة، في مناطق مختلفة بروما، من بينها ميدان الكولوسيوم الشهير، كما ظهرت أثناء ركوبها الدراجة في الشوارع الإيطالية.
وعلقت ملكة جمال لبنان، قائلة: "رحلة تاريخية.. أنا أحب روما"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "استمتعي بوقتك"، و"أفضل ملكة جمال في العالم".
واقتنصت مايا رعيدي اللقب بعد منافسة 30 فتاة، حيث تأهلت مع 10 منهن إلى المرحلة النصف نهائية، ثم نافست من تاتيانا ساروفيم، ميرا طفيلي، يارا أبو منصف، وفانيسا يزبك في المرحلة النهائية.
وحصدت على جوائز قيمتها تفوق 500 ألف دولار، بحسب وسائل إعلام لبنانية، ولقبها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ"شبيهة جورجينا رزق" ملكة جمال الكون اللبنانية.
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