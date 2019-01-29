بالصور| في أول حفل لها بالسعودية.. حقيقة ارتداء ماريا كاري للحجاب على "فستان مكشوف"

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تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للمغنية الأمريكية ماري كاري مرتدية الحجاب، عند وصولها إلى أراضي المملكة العربية السعودية.
وظهرت "ماري" في الصورة المتداولة، بفستان أسود طويل، والذي تميز بأنه ضيق وغير منقوش، بفتحة من منطقة الصدر، على حجاب يحمل لون الزي نفسه.
والحقيقة أن الصور مفبركة، حيث اٌستخدم برنامج "فوتو شوب" لإطالة الفستان ووضع الحجاب، والصورة الأصيلة ترجع لظهور المغنية الأمريكية في برنامج "هوليوود"، للحديث عن برنامجها الواقعي "ماريا آيز وورلد"، في 17 مايو لعام 2016، في داخل أستديو تصوير بمدينة نيويورك.
يشار إلى أن صفحة السعودية الدولية للجولف الرسمية أعلنت على "تويتر"، أن الفنانة العالمية، ماريا كاري، ستحيي أول حفل لها في المملكة العربية نهاية الشهر الجاري، موضحة أن الحفل سوف يكون في منطقة الترفيه بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في 31 من يناير الجاري، ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الجولف.
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