كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - أزارو يخوض تدريبات الجري حول الملعب بالأهلي

أزارو

خاض وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وبدأ أزارو في أداء مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة بالجري حول الملعب بالإضافة لأداء برنامجه التأهيلي في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

ويعاني أزارو من شد في العضلة الضامة أبعده عن الفريق خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.