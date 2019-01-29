كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - اجتماع «فيفا» لحل قضية لاعب البحرين حكيم العريبي

فيفا

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الاتحاد يعقد اجتماعًا بخصوص اللاعب البحريني حكيم العريبي، مطالبًا بحل عاجل لقضيته.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريدة على تويتر " FIFA يعقد اجتماعا بخصوص اللاعب حكيم العريبي ويدعو إلى حل عاجل".

يذكر أن قضية اللاعب البحريني، اللاجئ في أستراليا، حكيم العريبي، تعود إلى اعتقاله في تايلاند الذي أثار ردود أفعال عالمية واسعة.

وكانت السلطات البحرينية حكمت على العريبي بالسجن 10 سنوات في قضية وصفت بالإرهابية، ذكر وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن "المحكمة المختصة أفرجت عن اللاعب بكفالة بلغت 100 دينار بحريني، أثناء تجديد حبسه الاحتياطي"، ولم يصدر قرار بمنعه من السفر، وبالفعل سافر العريبي مع بعثة المنتخب البحريني إلى قطر، واتجه منها إلى إيران.

وقام فريق كرة أسترالي بالتعاقد مع اللاعب، الذي صنفته السلطات البحرينية بأنه متورط بقضية "إرهابية تعود إلى العام 2012.