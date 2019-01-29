كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - ميرهان حسين تسلم نفسها للشرطة لتنفيذ حكم الحبس بقضية كمين الهرم

سلمت الفنانة ميرهان حسين، اليوم الثلاثاء، نفسها لقسم شرطة الهرم، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، بالحبس أسبوعين، في قضية "كمين الهرم".

وقال مصدر أمني بمديرية الجيزة، إن قسم الشرطة قام بترحيلها إلى سجن القناطر بعد الانتهاء من الإجراءات.

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم قد قضت بحبس الفنانة ميرهان حسين لمدة أسبوعين، وذلك بعد تقدمها باستئناف على حكم حبسها عامين ونصف العام وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سُكر، والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم.

كما قضت المحكمة بحبس الضابطين اللذين شملتهما التحقيقات أيضا لمدة أسبوعين، بتهمة السب والقذف للفنانة.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت بحبس ميرهان حسين عامين ونصف العام وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سكر، والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، واستأنفت على حكم حبسها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة في التحقيقات، وأقوال ضابطي الهرم "م. ت" و"إ. ب"، فضلًا عن أقوال السجينات اللاتي احتجزن مع الفنانة قبل عرضها على النيابة، وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلًا عن فيديو الواقعة الذي تداوله العديد من المواقع الإخبارية.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنانة ميرهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة اعتداء الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة اعتدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذي أجرى توقيع الكشف الطبي على الفنانة إنها تعرضت لاعتداء وضرب في مناطق متفرقة من الجسد.