كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - نائب: الأحوال الشخصية الذي أعلنه القومي للمرأة يمحي حقوق الآباء

أكد النائب جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الذي أعلنه المجلس القومي المرأة يعد مخالفا لمبادئ التشريع لأنه يمحي حقوق الآباء والأطفال، ويعزز فكرة المكتسبات التي أفسدت القانون الحالي.

وقال «الشويخي»، في تصريحات منه، اليوم، إن مجلس النواب عندما يناقش قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، سيعقد جلسات حوار مجتمعي حولها، بحيث تكون شاملة كافة المعنين، مشددا على ضرورة البعد عن التحيزات خلال وضع مشروع قانون يخص الأسرة.