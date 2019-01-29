كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - رسمياً.. يوفنتوس يعلن عن صفقته الشتوية الأولى
يوفنتوس
أعلن نادي يوفنتوس عن تعاقده الأول في الميركاتو الشتوي الحالي بانضمام "مارتن كاسيريس".
وحصل البيانكونيري على خدمات المدافع الأوروجوياني على سبيل الإعارة بحتى نهاية الموسم، بعد اتفاق مع نادي لاتسيو.
"كاسيريس" ليس بغريب عن الأجزاء في يوفنتوس حيث تعد تلك هي المرة الثالثة التي يوقع فيها للسيدة العجوز.
وسبق ولعب المدافع الاتيني بقميص متصدر الكالتشيو في فترتين من قبل، الأولى بين عامي (2009/2010) على سبيل الإعارة من برشلونة والثانية بين عامي (2012 إلى 2016) بعقد شراء نهائي من إشبيلية.
وتأتي الصفقة الدفاعية الجديدة بعد إعلان يوفنتوس بالأمس رسميا عن رحيل مدافعه المغربي "المهدي بن عطية" إلى الدحيل القطري.
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