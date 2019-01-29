كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - لقطات مرعبة لرجل يرمي طفلة من ارتفاع 60 مترا

نجا رجل وطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من السقوط داخل مركز تجاري في مدينة فوشان، جنوب الصين.

نشر موقع ذا صن لقطات مرعبة لرجل يحمل طفلة صغيرة ويلقي بها من سور مركز تسوق ارتفاعه 60 مترا قبل أن يقفز بعدها.

وفي مقطع ثان، يمكن سماع صرخات المتسوقين عندما شاهدوا رجلا من الطابق الثالث يقفز بشكل مفاجئ ويسقط على الأرض.

وذكرت التقارير أن الطفلة أصيبت بجروح في رأسها ومؤخرتها، بينما الرجل أصيب بعدة كسور في العظام، لكن حالتهما مستقرة.

وقالت والدة الطفلة إن ابنتها اختفت بعدما ذهبت إلى المرحاض بمفردها، وأضافت السلطات أن الرجل أمسك بالطفلة عشوائيا وألقى بها من الارتفاع الشاهق.

وفي النهاية، اعترف الرجل في وقت لاحق أنه كان تحت ضغط مالي كبير.