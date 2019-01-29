كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - الخميس.. التصفية النهائية للدفعة التاسعة من خطباء المكافأة الجدد



أعلنت وزارة الأوقاف، اسماء المرشحين لدخول التصفية النهائية من الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص خطابة جديد بنظام المكافأة من مديريات : (أسيوط – الأقصر – بني سويف – الشرقية – القليوبية – قنا) وعددهم : 184 وذلك يوم الخميس الموافق 7 /2 / 2019 م في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمسجد النور بالعباسية ، مع ضرورة إحضار صورة من المؤهل والأصل للاطلاع عليه وبطاقة الرقم القومي ، وهم : 1. عرفة عبد العال محمد عبد العال أسيوط 2. محمد هاشم ياسر عبد الحافظ أسيوط 3. أحمد محمد عبد الصبور محمود أسيوط 4. محمد محمود حسين عبد الرحمن أسيوط 5. محمود سيد أحمد حسين أسيوط 6. محمد عمر ثابت محمود أسيوط 7. أحمد صالح محمود مرداش أسيوط 8. محمد نتعى محمد على أسيوط 9. مصطفى محمد أبو العلا محمد أسيوط 10. أحمد عيسى محمد أحمد أسيوط 11. مصطفى محمد على الدين أحمد بركات أسيوط 12. أحمد جمال على حمزة أسيوط 13. عمرو مصطفى حمدان عبد المجيد أسيوط 14. أحمد حمدي حمدان سيد أسيوط 15. مصطفى عبد الراضي ناصر قوشاتي أسيوط 16. يونس عباس سيد حسين أسيوط 17. مصطفى أحمد دياب أحمد أسيوط 18. هاشم محمود حسنى عبد الباقي أسيوط 19. محمود أحمد محمود صديق أسيوط 20. أحمد محمد فراج عبد السلام أسيوط 21. عبد الله محمد عبد التواب أسيوط 22. أحمد محمد عبد الرحمن طه أسيوط 23. أحمد عبد النبى على سيد أسيوط 24. ياسر محمد عبد الجليل عبد المالك أسيوط 25. اسامه رمضان عبد الجواد أسيوط 26. مصطفى محمد محمد حسن أسيوط 27. عثمان فاروق متولي إبراهيم أسيوط 28. أحمد على عمر أحمد أسيوط 29. محمد عبد العليم منصور حسن أسيوط 30. مروان صابر عبد الحميد متولي أسيوط 31. على حسن فؤاد محمد أسيوط 32. يحيى بكر بكار بكر أسيوط 33. علاء جابر عباس أبو القاسم أسيوط 34. أحمد صابر شحاته دسوقي أسيوط 35. حسنى عبد السميع حسن موسى أسيوط 36. على همام محمد عوض الله أسيوط 37. عمر أحمد مصطفى أحمد أسيوط 38. علاء نور الدين أحمد محمد صغير أسيوط 39. على محمد أحمد عبد العال أسيوط 40. أحمد على محمد على شقر أسيوط 41. محمد أحمد عبد الحميد أحمد أسيوط 42. عمر على محمود إبراهيم أسيوط 43. أبو الحسن الشاذلي هاشم محمد الأقصر 44. الحسين محمد أحمد محمد الأقصر 45. مصطفى محمود عبد الصبور إبراهيم الأقصر 46. جمال عبد الناصر محمد عبد الرحيم الأقصر 47. أحمد صادق جاد الرب يسن الأقصر 48. عبد الوارث محمد علي حسن الأقصر 49. محمد الأمير السيد محمد الأقصر 50. الحسن عبد الصبور إبراهيم الصغير الأقصر 51. أحمد عبد الفراج حسن الضوي الأقصر 52. صلاح الدين محمد امين محمد الأقصر 53. عبد الصبور أحمد عبد الصبور عبد الكريم الأقصر 54. عبد التواب عزت عبد التواب الضوي الأقصر 55. دسوقي أبو السعود دسوقي حامد الأقصر 56. أحمد عدلي حسين حسن الأقصر 57. محمد حمزة رشيدي أحمد الأقصر 58. محمود عبد العليم حسين محمد الأقصر 59. حمدي محمد بكري حسن الأقصر 60. الشاذلي حجاج عبد الباسط أحمد الأقصر 61. محمود أحمد محمود عيد الأقصر 62. محمد مصطفى عراقي أحمد الأقصر 63. أشرف عبد الله النوبي برسي الأقصر 64. محسن علي أبو زيد أحمد الأقصر 65. الشاذلي حمدي علي جمعة الأقصر 66. مصطفى إبراهيم محمد أحمد الأقصر 67. أسامة محمد عبد الفتاح عبد الرسول الأقصر 68. محمود عبد الله مصطفى عراقي الأقصر 69. محمد يوسف لطفي محمود الأقصر 70. محمد عبد اللطيف علي الطاهر الأقصر 71. عبد الرحيم نوبي عبد النبي محمد الأقصر 72. ياسر كمال الدين تهامي محمد الأقصر 73. عيسى شرقاوي أحمد حسان الأقصر 74. حسين سيد أحمد حسين سعيد الأقصر 75. أحمد عبد الباسط أبو الحسن محمد الأقصر 76. أسامة أحمد محمود الأقصر 77. محمود سلطان مغربي أحمد الأقصر 78. رمضان السيد أبو الفضل أحمد الأقصر 79. إبراهيم عبد الفتاح السيد محمد الأقصر 80. الطيب محمد بسطاوي إبراهيم الأقصر 81. حساني مصطفى بسطاوي إبراهيم الأقصر 82. يحيى محي الدين حسني امين الأقصر 83. حمدي رجب حمزة الراوي الأقصر 84. محمد فوزي محمد أحمد الأقصر 85. سعيد حسن أحمد موسى الأقصر 86. مصطفى محمود عبد الستار بني سويف 87. محمد عويس توفيق محمود بني سويف 88. محمد عبد المجيد وفقي بني سويف 89. محمود أحمد محمد محمود بني سويف 90. رمضان صاوي عويس عبد الرحمن بني سويف 91. عبد الرحمن محمد فكري ميهوب بني سويف 92. محمد جابر عيد عثمان بني سويف 93. محمود محمد دويب عبد الجواد بني سويف 94. إسلام ناصر فتح الله مصطفى بني سويف 95. ربيع محمد مندراوي محمد بني سويف 96. أحمد عمر صادق عبود بني سويف 97. سعيد محمد عبد الحفيظ يوسف الشرقية 98. محمد عادل محمد محمد الشرقية 99. وائل محمد عبد الله الشرقية 100. إبراهيم حسنى عبد ربه إبراهيم الشرقية 101. محمد سلامة محمد الشرقية 102. محمد حسن إبراهيم عليان الشرقية 103. محمد على محمد سلامة الشرقية 104. محمود أحمد سعد البط الشرقية 105. محمد عادل محمد محمد الشرقية 106. مؤمن السيد إبراهيم يوسف الشرقية 107. وليد أحمد وحيد الزلمة الشرقية 108. أبو بكر عبد الرحيم البرعي عبد الله العزازي الشرقية 109. تيسير السيد الشحات موسى الشرقية 110. أحمد جمال محمد مرسى إبراهيم الشرقية 111. زهران محمود السيد حسن الشرقية 112. طه صبحي عبد الصمد محمد الشرقية 113. إسلام السعيد محمد فهمي الشرقية 114. محمد مرشد إسماعيل مصطفى الشرقية 115. محمد بشيري السيد محمودي الشرقية 116. عبد الناصر رجب منصور محمد الشرقية 117. عصام محمد فريد الشحات الشرقية 118. محمد جمال عبد العظيم سليم الشرقية 119. عبد ربه عبد الرازق محمد الشرقية 120. محمد فرج عبد الحميد يونس الشرقية 121. ناصر محمد عبد الفتاح الشرقية 122. مصطفى حمدي محمد النبوي الشرقية 123. أحمد جمال عبد الرحمن علي الشرقية 124. صلاح محمد أحمد على عوض الشرقية 125. بدر الدين أحمد فهمي على الشرقية 126. عيسى محمد عبد المنعم حسن الشرقية 127. صابر محمد فايز يوسف الشرقية 128. محمد عبد الرازق إبراهيم الشرقية 129. محمد عبد المحسن عبد الجليل الشرقية 130. هشام عبد الباسط عبد الحميد الشرقية 131. أحمد شبانة محمد شبانة الشرقية 132. أحمد حلمي على عبد الله الشرقية 133. أحمد رزق حسن حسين الشرقية 134. أحمد جمال السيد عبد الرحمن الشرقية 135. اسماعيل حمدي سليمان إبراهيم الشرقية 136. هشام عبد الله حسانين إبراهيم الشرقية 137. محمد عواد عبد الله علي القليوبية 138. أحمد هلال محمد محمود القليوبية 139. محمد فتح الله إبراهيم حسن القليوبية 140. محمد مصطفى طه علي القليوبية 141. محمد علي عبد الغني حسن القليوبية 142. أيمن جاد الحسيني جاد القليوبية 143. شعبان محمد شعبان عطية القليوبية 144. محمد محروس عبد الحليم القليوبية 145. العارف بالله محمد حمدي القليوبية 146. أحمد فتوح عفيفي السيد القليوبية 147. عبد الله محمد محمد أحمد الديب القليوبية 148. أحمد ماهر مسعود خليفة القليوبية 149. باري عبد الحليم عبد الباري القليوبية 150. مصطفى عماد محمد إبراهيم القليوبية 151. محمد حسني محمود سليمان القليوبية 152. إسلام هشام شعبان شعبان القليوبية 153. محمد أيمن عباس فرج القليوبية 154. أحمد شوقي صلاح سلامة القليوبية 155. إبراهيم علي سالم زين العابدين القليوبية 156. الحسين عبد الحكيم السيد عبد الله القليوبية 157. ضياء رؤيا أحمد إسماعيل القليوبية 158. محمود محمد الصياد مهدي القليوبية 159. أحمد عبد العزيز عبد الرشيد مكاوي القليوبية 160. أحمد خيري عبد التواب عوض الله القليوبية 161. نبيل فتح الله أحمد محمد القليوبية 162. أشرف صلاح ياسين عبد اللطيف القليوبية 163. محمد عادل ندا محمد القليوبية 164. محمد إبراهيم فج النور إبراهيم القليوبية 165. محمد فتح الله عبد الصادق أحمد القليوبية 166. محمد محمد سليمان عمر القليوبية 167. حسين عايش السيد محمود القليوبية 168. مصطفى أبو سريع درويش حسين القليوبية 169. محمد حامد محمود علي القليوبية 170. محمد جودة محمد أحمد القليوبية 171. محمود محمد محمود شلبي القليوبية 172. علاء عمرو عبد العال عبد العزيز القليوبية 173. ربيع السيد جمعة عودة القليوبية 174. فضل إبراهيم فضل عبد الحق القليوبية 175. أحمد أمين تغيان كمال الدين قنا 176. عبد اللطيف محمد علي محمد قنا 177. عبد الله حمدي خلف حادي قنا 178. حجاج محمد إبراهيم محمد قنا 179. خالد محمد خير محمد حسن قنا 180. حمدي أحمد محمد خليل قنا 181. كمال رمضان صابر دياب قنا 182. عبد الأحد عبد القادر علي محمد قنا 183. يوسف عبد الستار أحمد عمارة قنا 184. محمد عبد اللطيف خريشي محمد قنا

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