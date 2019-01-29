كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - أسهل طرق لتنظيف السمك وإزالة رائحته من اليد - فيديو

حقق مقطع فيديو أكثر من مليون و١٠٠ ألف مشاهدة منذ نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض أسهل وأسرع طريقة لتنظيف الأسماك، وإزالة رائحته الكريهة من اليد.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر فيس بوك، طريقتين لتنظيف السمك بكل سهولة، الطريقة الأولى تتمثل في قطع جزء من عند رأس السمكة وجزء في البطن وسحب الرأس لتخرج أحشائها بكل سهولة.

والطريقة الثانية هي قطع الرأس ولكن ترك قطعة في السمكة وسحب الرأس ببطء لتخرج أحشاؤها هي الأخرى.

أما طريقة إزالة الرائحة من اليد، فوضع القليل من الزيت وفركها ثم غسلها بالصابون، أو أخذ قشر الليمون وفركه في اليد هو الآخر لإزالة الرائحة في ثوان معدودة.