كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - لحظة اعتداء فتاة ضخمة على شاب بطريقة وحشية - فيديو

اعتدت فتاة سوداء على شاب أبيض بالضرب بطريقة مروعة داخل الفصل بإحدى المدارس الثانوية.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الطلاب بهاتفه الجوال، الفتاة الضخمة وهي تعتدي على الشاب الذي كان يجلس في مقعدة، حيث تفاجأ الأخير بالفتاة التي انهالت عليه بالضرب بطريقة وحشية.

استخدمت الفتاة الضخمة عصا تجميع القمامة وانهالت على الشاب بالضرب على رأسه ووجهه وسط صدمة وفزع الطلاب، ثم تركته ورحلت ولم يتمكن الأخير من الدفاع عن نفسه وظلجالس في مكانه وعلامات الصدمة عليه.

ووفقا لموقع لايف ليك، يبدو أن الشاب أزعج الفتاة الغاضبة ودفعها للاعتداء عليه بتلك الطريقة الوحشية.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل أخرى عن اعتداء الفتاة على الشاب، أو مكان الواقعة.