كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - خناقة على مكان لركن السيارة تنتهي باستدعاء الشرطة - فيديو

يبدو أن المصريين ليسوا الوحيدين الذين يعانون من مشكلة العثور على مكان لركن السيارات، فقد وقع شجار عنيف بين رجلين في مدينة فانكوفر الكندية بسبب موقف السيارات.

وقع الشجار في مركز "1st Avenue Marketplace" التجاري. وتم مشاركة لقطات للحادث الغريب عبر موقع يوتيوب، وسرعان ما أثارت ضجة كبيرة وحققت أكثر من 93 ألف مشاهدة نظرا لأن المشهد ليس شائعا في المنطقة.

وظهر رجلان في مقطع فيديو يدخلان في شجار عنيف داخل سيارة قبل أن يخرجا منها ويتبادلان اللكمات والضربات والشتائم بينما تحاول سيدة تهدئة الموقف.

وذكرت التقارير المحلية أن شهود العيان قاموا باستدعاء الشرطة ونجحت في النهاية في فض الشجار.