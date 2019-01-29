كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - تأجيل محاكمة 3 أشخاص قتلوا عاملا لسرقته بالزاوية الحمراء لـ25 أبريل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار عزيز شاهين، وسكرتارية حسن منصور، تأجيل نظر محاكمة 3 متهمين "سائق، ومندوبى مبيعات"، بتهمة القتل العمد لسرقة عامل بالإكراه بالزاوية الحمراء، إلى جلسة 25 أبريل المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت قيام المتهمين وهم كلا من "محمد. ح " 23 سنة سائق، و"محمد. ع" 20 سنة مندوب مبيعات، و"وليد. ح" 16 سنة، مندوب مبيعات، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الزاوية الحمراء، حيث قام المتهم الأول بإحرازه سلاح ناري "فرد خرطوش"، بينما اقتصر دور المتهمين الثانى والثالث على مساعدة المتهم الأول في استدراج واستهداف المواطنين لسرقتهم.

وتبين من تحريات رجال مباحث القاهرة، قيام المتهمين فور رصدهم باسم يوسف عامل، عقب مروره بأحد شوارع المنطقة في وقت متأخر من الليل عقب عودته من عمله، حيث قام المتهم الأول بإيقافه محاولا سرقته بتهديد السلاح الناري الذي كان بحوزته، وما أن قاوم المجنى عليه المتهم، قام بإطلاق عيار ناري، عليه إصابة في منطقة الصدر، فأرداه قتيلا على الفور، بينما اقتصر دور المتهم الثانى على سرقة محتويات المجنى عليه، فيما قام المتهم الثالث بمراقبة الطريق المتهمان الأول والثانى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص متوفى نتيجة إصابته بطلق ناري بالمنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الجثة، وبالاطلاع على الأوراق الثبوتية له تبين أنه يدعى "باسم يوسف فخرى" عامل، مصاب بطلق ناري بمنطقة الصدر، تم نقله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت النيابة العامة بسرعة ضبط الجناة.

بإحراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى هوية الجناة، حيث اتضح أنهم كل من "محمد. ح" 23 سنة سائق، و"محمد. ع" 20 سنة مندوب مبيعات، و"وليد. ح" 16 سنة مندوب مبيعات، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أجلت القضية لحضور المتهمين من محبسهم.