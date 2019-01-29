كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - شكرى يبحث مع مبعوث الرئيس الروسى تطورات الأوضاع فى المنطقة



استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، وذلك بمقر وزارة الخارجية. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء سيتناول مُجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، وسُبل تعزيز التعاون بين البلديّن. ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى والمبعوث الخاص للرئيس الروسى خلال جلسة المباحثات بين الجانبين.





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