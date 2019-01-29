كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - علي مبخوت يقود هجوم الإمارات أمام قطر في نصف نهائي كأس آسيا

علي مبخوت

أعلن ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، تشكيل الأبيض لمواجهة قطر، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس آسيا، والتى تنطلق بعد قليل، على ملعب" محمد بن زايد" بنادي الجزيرة.

وضم التشكل كلا من: خالد عيسى، إسماعيل أحمد، فارس جمعة، خميس إسماعيل، وليد عباس، إسماعيل الحمادي، علي حسن، سيف راشد، عامر عبدالرحمن، بندر الأحبابي، علي مبخوت.

وكانت آخر مباراة رسمية جمعت المنتخبين في نسخة 2015، وفاز الإمارات بنتيجة 4-1.