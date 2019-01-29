كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - البنك الدولي: الانتهاء من تشييد أول محطة مصرية للطاقة الشمسية

أعلن البنك الدولي لإعادة الإعمار، الانتهاء من تشييد أول محطة طاقة شمسية من الـ16 محطة التي يمولها البنك، في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر بشكل كامل وربطها بشبكة الكهرباء الوطنية لتوليد طاقة نظيفة وموثوق بها لأكبر اقتصاد في شمال إفريقيا.

واعتبر البنك، في بيان له، انتهاء تنفيذ المحطة بـ"الخطوة الكبيرة" لدعم إطلاق الطاقة المتجددة في مصر، حيث قام بتوفير تمويل قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم تطوير بنبان في 2017.

ويعتبر "بنان" أكبر مجمع طاقة شمسية في القارة الإفريقية. وبدأت أول محطة في بنبان في الخدمة.

تم تطوير المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 30 ميجاوات من قبل تحالف تقوده شركة إنفينتي للطاقة الشمسية، وهي شركة مصرية تأسست في يوليو 2014 للمشاركة في أعمال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وشارك في تمويل هذا المشروع مصرف التنمية الهولندي (إف إم أو) وصندوق المناخ الأخضر.

قالت نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي للبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "هذا هو حقا علامة فارقة، لم يمض علينا أكثر من عام عندما وقعنا على تمويل هذه المشاريع، وها هو المشروع الأول يساهم في التحول الأخضر لمصر، مضيفة: "تعود السرعة التي جلبت بها هذه المشاريع الطاقة النظيفة لمصر بالفعل إلى شركة إنفينيتي للطاقة الشمسية، وسلطات قطاع الطاقة المصرية، ودعم محافظة أسوان".

وبمجرد الانتهاء، ستقوم المحطات الستة عشر التي يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوليد 750 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تزيد عن نصف الطاقة المتعاقد عليها التي تبلغ 1.465 ميجاوات للمجمع. ومن المتوقع أن تخفض هذه المشاريع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن في السنة.

وتعتبر مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد استثمر البنك حتى الآن أكثر من 4.7 مليار يورو في 92 مشروعًا في البلاد منذ أن بدأ الاستثمار هناك في عام 2012.