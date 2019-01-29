كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - بوفون: أثبت صحة وجهة نظر يوفنتوس في حراس المرمى!

بوفون

تحدث "جيانلويجي بوفون" حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان عن أسعار الحراس المرتفعة حالياً في سوق الانتقالات.

وكان الحارس الإيطالي المخضرم قد انتقل في عام 2001 من صفوف بارما إلى يوفنتوس مقابل 52 مليون يورو، وجعله الحارس الأغلى في العالم وقتها.

وقارن "بوفون" في حوار مع مجلة "فور فور تو" الإنجليزية: "الأندية أصبحت في الوقت الحالي تنفق الكثير من الأموال على حراس المرمى وهو عكس ما كان يحدث في بداية مسيرتي في كرة القدم".

وتابع: "أتذكر عندما انتقلت إلى يوفنتوس، ودفع الأخير الكثير من الأموال لبارما لشرائه وتلقى انتقادات عديدة بسبب هذا المبلغ الضخم الذي كان يراه البعض مبالغ فيه لشراء حارس للمرمى".

وأضاف: "بالنظر لهذا المبلغ في ذلك التوقيت كان كبير للغاية ولكن في النهاية لقد بقيت بصفوف يوفنتوس لمدة 17 عاماً وجعلني يوفنتوس أحد أبرز اللاعبين اسماً في عالم الصفقات وانتقالات اللاعبين".

وواصل تصريحاته: "لقد أثبت مدى صحة وجهة نظر يوفنتوس في حراس المرمى، وعليكم بالنظر لأليسون، كيبا وإيديرسونجميعهم ينتقلون بمبالغ كبيرة في سن صغير مثلما حدث معي".

واستمر: "اعتقد أن أنديتهم الجديدة تثق في قدرتهم على التواجد وحراسة مرمى الفريق لسنوات طويلة ولن يحتاجون التعاقد مع حراس جدد مرة أخرى".

وأتم: "أسعار الحراس يجب أن تكون وفقاً لتقييم كامل لقيمته الفنية وما يقدموه لأنديتهم في المباريات".