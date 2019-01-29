كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - وزير التعليم العالي يشهد افتتاح فعاليات مؤتمر الصحة الإفريقية الأول

علا حسنين

شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الثلاثاء فعاليات افتتاح مؤتمر الصحة الإفريقية الأول، والذى تنظمه جامعة طنطا برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بحضور اللواء/ محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، ود.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود.عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، ود. مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والذى عقد بمركز مصر الدولى للمؤتمرات؛ بهدف دعم العلاقات بين الدول الإفريقية في المجال الصحى.

فى بداية كلمته رحب د. عبد الغفار بضيوف مصر من الأشقاء الأفارقة، مؤكداً أهمية تحقيق التعاون بين الدول الإفريقية فى مختلف المجالات الطبية والعلاجية والتعليمية في ظل التحديات التي تواجه هذه الدول فى مجال الصحة، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على تنمية ودعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، مؤكداً أهمية وضع خريطة صحية مشتركة للقارة الإفريقية تتضمن الأمراض المتوطنة وسبل التعامل معها، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية غنية بمواردها البشرية وثرواتها الطبيعية، موضحاً أهمية التعاون للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجه عمليات التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة فى المجالات المتعلقة ببناء الإنسان، ومنها المجال الصحى.

وأشار د. خالد عبد الغفار إلى حرص مصر على التعاون مع الأشقاء الأفارقة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في مجال الرعاية الصحية، وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة فى التعليم والبحوث والعلاج والتصنيع الدوائى، مؤكداً مساهمة الوزارة فى دعم هذا التعاون عبر إرسال القوافل الطبية، وتنظيم زيارات علمية لأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب ودورات تدريبية للأشقاء الأفارقة، مضيفاً أهمية تحقيق التواصل الأكاديمى والتطبيقى بين المختصين فى كافة بلدان القارة.

ووجه د. عبد الغفار الشكر لجامعة طنطا على الجهد الكبير الذى بذلته في وإعداد تنظيم المؤتمر الذى يعد الأول من نوعه، مشيراً إلى أنه سيكون نواة للعمل الصحى الإفريقى المشترك.

ومن جانب آخر أشار اللواء محمد العصار إلى حرص وزارة الإنتاج الحربى على تسخير إمكانياتها لخدمة القطاع الصحى فى مصر، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم خدماتها، ونقل خبراتها فى هذا المجال لباقى دول القارة.

ومن جانبه أشار د. أشرف صبحى إلى قيام وزارة الشباب والرياضة بتفعيل كافة البروتوكولات واتفاقات التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال الاهتمام بالشباب والرياضة، وكذلك إعداد خطة لتنمية العلاقات المصرية الإفريقية، تزامنا مع الاستعداد لتنظيم بطولة الأمم الافريقية، مؤكداً دور الرياضة المهم فى الحفاظ على الصحة.

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية شهدت استعراضًا لابتكار مصرى لمكافحة الملاريا بطريقة آمنة؛ استعدادًا لإطلاق حملة لمكافحة الملاريا فى إفريقيا خلال العام القادم، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وكذلك استعراض جهود مصر لمكافحة أمراض الكبد فى إفريقيا من خلال المؤسسة الإفريقية لأمراض الكبد التى ترأسها مصر.