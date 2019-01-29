كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية اللذيذة

تعلمي بخطوات سهلة طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية اللذيذ، حيث تبحث يوميًا الكثير من الأمهات والسيدات عن وجبات لتحضيرها في الغداء مساء للعائلة، وتظل محتارة ماذا تفعل لهم فيجب عليك أن تختاري طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية.

مقادير تتبيلة اللحمة المشوية:

- اللحم: 1 كيلو (لحم بقر أو غنم مفروم ناعم) - سبع بهارات: ملعقة صغيرة (بهارات مشكلة)

- بهار: ملعقة صغيرة (بهار الكباب) - فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة (مطحونة) - ملح: ملعقة صغيرة

- البصل: 300 غرامًا (مفروم ناعم) - بقدونس: نصف كوب (مفروم ناعم) - الثوم: 5 فصوص (مهروس)

طريقة تحضير تتبيلة اللحمة المشوية:

ضعي اللحم المفروم في طبق الخلط.

ثم أضيفي البقدونس والبصل إلى اللحم مع البهارات (ملح، فلفل، بهارات كباب، كزبرة جافة، بهارات مشكلة، ثوم مهروس).

نعجن اللحم جيدًا باستخدام اليدين حتى تختلط البهارات والمكونات الأخرى.

ثم نضع اللحم في البراد لمدة ربع ساعة ليتماسك جيدًا قبل أن نبدأ بتشكيل الأسياخ