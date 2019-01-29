كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - هالة زايد: الدواء المصرى نزل أفريقيا ووافقنا على تسجيل دواء جديد للملاريا

عبرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر الصحة الأفريقى الأول والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادتها لمشاركتها فى مؤتمر الصحة الأفريقى الأول، متابعة: "لدينا منارات العلم فى محافظات مصر، تثرى مصر وأفريقيا والعالم كله".

وأضافت وزيرة الصحة: "المؤتمر الأفريقى تأخر كثيرا، ولازالت مصر تقود أفريقيا، ونعمل أن يكبر هذا المؤتمر ويتوسع للعالم كله، وليس لأفريقيا فقط، وكان ولا يزال الدول الأفريقية شايفين مصر قائدة للعالم كله، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تزيد طموح مصر للتعاون الأفريقى، ويمتد أثر هذا الطموح للصحة، والتعليم، والتى تحتاجهما هذه الشعوب".

وأكدت هالة زايد، على أن الفترة الماضية شهدت قوافل طبية كبيرة فى أفريقيا، والكادر الطبى والزمالة المصرية حصل عليها كثير من الأطباء الأفارقة، والدواء المصرى نزل إلى أفريقيا، وهو ترتيبه الثالث فى الدول الأفريقية وعشان ينزل الدواء المصرى لابد أن ينزل معه الطبيب المصرى، موضحة أنه تم توقيع اتفاقية مع دول "الكوميسا"، والذى يتيح تسجيل أى دواء فى مصر فى الدول التابعة فى دول الكوميسا بعد أن يسجل فى مصر، والحاجة الثانية، وجدنا أن بعض الأنشطة يزيد من التعاون مع أفريقيا، مثل التعاون فى بعض وحدات الغسيل الكلوى فى اديس أبابا من جميع الجامعات المصرية، مستطردة: "كما أن أفريقيا تعانى من كثير من الأمراض المتوطنة، ومصر رائدة فى أفريقيا فى مجال الطب الوقائى، ومستعدين أن ننقل خبراتنا فى علاج الملاريا، وقمنا مؤخرا بتسجيل دواء مهم فى علاج الملاريا، وكان اختراع من الدكتور محمود عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا النوع يمكن يدخل إلى أفريقيا، ومبادرة علاج فيروس سى والأمراض المزمنة يمكن أن ندخلها ونعالج الأفارقة، ونوحد أنشطتنا، وتكونوا معنا لتنفيذ هذه المبادرات، وخصوصا دول حوض النيل".

وأضافت وزيرة الصحة، أن الأطباء المصريين يقومون بتدريب الأطباء الأفارقة فى مصر، ويمكن أن نحضر طاقم كامل من الأفارقة للتدريب، وكثير من الخبرات المصرية يمكن تقديمها، مع توحيد الخطة التعليمية الطبية لكى نقود الصحة فى الفترة القادمة، ولن نتحدث عن التنمية المستدامة 2030، ولكن لدينا تحدى كبير فى التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه تم تقدم درع المؤتمر للدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان.