كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - شاهد.. أغنية متجمعين في القاهرة.. إبداع فني في اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب

قال الملحن حسن زكى، إن أغنية متجمعين في القاهرة تم تجهيزها قبل فاعليات معرض الكتاب.

وأكد زكى في حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن الهدف أن نقدم أغنية تبقى ولا تكون مرتبطة فقط بمعرض الكتاب.

وأوضح أنه تم عمل ورش عمل متعددة للوصول لهذا الشكل، مؤكدًا أن المطربة ريهام عبد الحكيم تفوقت على نفسها في هذه الأغنية.