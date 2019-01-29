كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - اتفرج على خناقة عنيف بين امرأتين داخل قطار بسبب "ساندوتش"

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب مقطع فيديو يظهر فيه خناقة عنيف بين امرأتين، وذلك بعد أن اتهمت الأولى الفتاة برمي شطيرة "ساندويتش " عليها، أثناء وجودهما على متن قطار مما اثار غضب المتابعين عبر الانترنت.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، المرأة المُعتدية وهي تسأل الفتاة ورفيقها "هل رميتما الطعام علي ّ ؟"، لكنهما أنكرا، لترد عليهما قائلة: "لا تجعلاني أخلع شعري المستعار، سأشبعكما ضربًا ".

فيما أظهر الفيديو، قيام المرأة بتوجيه اللكمات القوية للفتاة وصفعها على وجهها، ثم تلقي بها على الأرض حيث حصل على العديد من المشاركات.

وحاز المقطع المصور على إعجاب العديد من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المشاهدين مع الفيديو عن طريق الإعجابات "اللايك" والتعليقات.