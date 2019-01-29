كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - طالب يهتك عرض طفلة ويقتلها في الفيوم

كشفت إدارة البحث الجنائي بالفيوم، غموض مصرع طفلة "5 سنوات"، وتبين أن وراء الجريمة طالب بالتعليم الفني، هتك عرضها ثم خنقها، حتى لفظت أنفاسها، حتى لا يفتضح أمره.

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز إطسا، يفيد العثور على جثة الطفلة "و. ح. ع" 5 سنوات فوق سطح منزلها، وأثبتت المعاينة الظاهرية للجثة وجود سحجات حول الرقبة، ودماء حول الجهاز التناسلي للطفلة.

وكلف فريق بحث من وحدة مباحث إطسا وإدارة البحث الجنائي بالمديرية، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء الجريمة "م. م. ص. ع" 17 عاما، طالب بالصف الثاني التجاري، الذي تمكن من استدراجها أعلي سطح المنزل، وهتك عرضها، وعندما حاولت الصراخ خنقها حتى لا يفتضح أمره.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة، وتم إلقاء القبض عليه في أحد الأكمنة القريبة من القرية، وجار العرض على النيابة العامة.