كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - بدء الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته امس، على 3 مواد من مشروع القانون البالغ عدد مواده 12.

ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.