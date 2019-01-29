كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - حاكم دبي يشيد بالسوري مشحور مؤسس سوق دوت كوم

أعرب حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره بالشاب السوري رونالدو مشحور، مؤسس موقع "سوق دوت كوم"، التي أصبحت منذ سنوات إحدى الشركات التابعة لموقع "أمازون" العالمي، وغرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "زرت اليوم شركة سوق دوت كوم، بدأها شاب سوري اسمه رونالدو مشحور قبل سنوات في دبي… والآن تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدراهم واشترتها أمازون، فخور بهذا الشاب السوري".

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، رسالة إلى كل الشباب العربي، هي: "دبي مدينتكم…أحلامكم أحلامها وطموحاتكم وقود نموها".

​وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد زار أحدث مراكز خدمات الشحن التابعة لموقع "سوق دوت كوم" في دبي، والمقام على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة "دبي الجنوب"، ويعد الأول الذي يتم افتتاحه بعد استحواذ "أمازون" على "سوق" حيث بدأت تشغيله في سبتمبر الماضي بهدف تلبية الطلب المتنامي لعملاء الشركة في دولة الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشار إلى أن التعاون مع الاستثمارات العالمية وشركات ومؤسسات الأعمال الكبرى عملية لا تنقطع مؤكدا التزام دبي بسياسات السوق المفتوح ومساعيها المتواصلة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار والمشجع لشركات ومؤسسات الأعمال على اختلاف احجامها وتنوع قطاعاتها… ودعم المنافسة الصحية بين الشركات المحلية والعالمية.

وقال: "نحرص على التقاء أصحاب الشركات والاستثمارات للتعرف على أفكارهم وآرائهم والسبل التي يمكننا معها تطوير الشراكة التي تجمعنا بهم نحو الأفضل".

وأشاد بالإنجازات المتحققة في مجال جذب الاستثمارات والشركات العالمية الكبرى في دبي وما أثمرته من نجاحات كبيرة في هذا الشأن مشيرا إلى أن حجم الثقة التي يحملها المستثمرون في البيئة الاقتصادية الإماراتية كبير، وهو ما يبشر بمستقبل أكثر ازدهارا للشراكة مع أهم وأكبر الشركات في العالم، في ضوء الحرص على اختيار أفضل أنماط الاستثمار المواكب لأهداف التنمية، لاسيما في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاعات الاقتصادية الجديدة وتأكيد موقع دبي كنقطة ربط بين أطراف العالم مع توجهها لبناء طريق حرير جديد بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة والعالم.

وأعرب حاكم دبي عن إعجابه وتقديره للشركات التي بدأت مشوارها من دبي ونجحت في تحقيق نجاح لافت مكنها من الخروج إلى العالمية.