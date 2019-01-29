كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - ماذا قالت لاجارد لعمرو موسى في دافوس عن تقدم الاقتصاد المصري
قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا، إن التقدم الاقتصادي في مصر واضح بدرجة كبيرة، حيث إنه التقى رئيسة صندوق النقد الدولي في حفل عشاء، وسألها عن موقف الاقتصاد المصري، والتي بدورها أكدت أن الاقتصاد المصري يتقدم.
وأكد عمرو موسى، أن رئيسة صندوق النقد الدولي قالت له "ما زلتم على الطريق الصحيح"، وعندما قابلها هذا العام في منتدى "دافوس" وسألها على الاقتصاد المصري، قالت "ماشيين كويس، بس حسيت إنها مش بنفس الحماس اللي قالته السنة اللي فاتت".
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قالت لاجارد لعمرو موسى في دافوس عن تقدم الاقتصاد المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.