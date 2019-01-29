كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - إنعام محمد على : هشام عبد الله خان بلده زى دوره في "الطريق إلى إيلات"

تحدثت المخرجة إنعام محمد على، عن الفنان هشام عبد الله وقالت: "خان بلده فى الحقيقة زى ما خان العملية فى فيلم الطريق إلى إيلات".

وأضافت خلال حوار ببرنامج "صباح الورد"، أن انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين يعتبر خيانة حقيقية لمصر، وهذا ما قدمه فى الشخصية التى جسدها فى الفيلم، وأضافت "دى طريقته وده شيء مش مستغربة منه".

وأكدت المخرجة إنعام محمد على أنها رفضت إشراك الفنان "هشام عبد الله" فى أى عمل بعد مشاركته فى فيلم "الطريق إلى إيلات" لأنه "بيوقع الناس في بعض"، مشيرة إلى أن كواليس هذا العمل شهدت العديد من المشاكل بين الممثلين سببها الأساسى "هشام عبد الله".

وتابعت محمد على: الفيلم احتوى على مشاهد تصوير خارجي كثيرة، وفجأة أجد مشاكل كثيرة بين الممثلين، وأكتشف أن سبب هذه الحريقة "هشام عبد الله"، وبعدها قررت ألا أشركه فى أى عمل آخر، لأنه "أستاذ في المشاكل".