كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، ولم يتغير مستوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 785.616 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 218.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.31%، والعرب على 8.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.21%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 9.8 مليون جنيه، 148.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 39.8 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 817 ألف جنيه، 102.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13976 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.95% عند مستوى 14045 نقطة.

ولم يتغير مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" واستقر عند 685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 59 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.