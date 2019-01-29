كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - إصابة 6 في تصادم سيارتين بالصحراوي الشرقي في بني سويف

أصيب 6 أشخاص، في حادث سير، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى "ربع نقل" بالطريق الصحراوى الشرقي، أعلى نفق بياض، نطاق محافظة بنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى الجامعي.

وكان اللواء أشرف عز العرب، مساعدوزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى "ربع نقل" بالطريق الصحراوى الشرقي، أعلى نفق بياض، نطاق المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 6 أشخاص، هم: أيمن زكريا عبد الجواد، 34 سنة، بجروح وسحجات بالجسم، وعاطف فتحي جودة 40 سنة، باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وإيهاب محمد جودة، 53 سنة، سائق، بجروح وسحجات بالجسم، ورجب محمد عبد الحسين، 53 سنة، بجروح سحجات بالجسم، يقيمون محافظة بني سويف، وإيمان مصطفى عبد الصمد، 30 سنة، مقيم الشيخ زايد، بجروح وسحجات بالجسم.

وأشار إلى أن قائمة المصابين تشمل أسامة عبد الله جودة، 39 سنة، مقيم أسيوط، بجروح وسحجات بالجسم، ومحمد شحاتة غيطة، 35 سنة، مقيم أسيوط، بجروح وسحجات بالجسم، ونقلتهم سيارات الإسعاف مستشفى بنى سويف الجامعي، ورفع معدات إدارة مرور بني سويف آثار الحادث وعادت حركة السيارات على الطريق لطبيعتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.