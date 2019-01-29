كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - ضبط مسئولين بجمرك العين السخنة لتسهيل دخول بضائع محظورة



قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابى مكون من مدير إدارة الحركة بجمرك العين السخنة و2 من مأمورى حركة بذات الجمرك وأحد العاملين بهيئه الرقابة على الصادرات والواردات حال استلامهم مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب شركات الاستيراد والتصدير وعدد 2 مستخلص جمركى مقابل السماح بدخول بضائع محظور للبلاد. وبالعرض على نيابة السويس الكلية أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمه التحقيقات.

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