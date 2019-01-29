كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - صدق أو لاتصدق .. سيارة الملك سعود كانت اتوماتيك

يعد جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله هو ثاني ملوك المملكة العربية السعودية، حيث تولى الحكم من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964، وذلك بعد وفاة جلالة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

امتلك الملك سعود بن عبدالعزيز سيارة فاخرة للغاية موديل كاديلاك فليتوود 1959، والتي اعتاد أن يتجول بها في شوارع جدة خلال فترة حكمه، حيث كانت من بين السيارات المفضلة للملوك والأمراء في وقتها.

تميزت السيارة بدعمها العديد من التقنيات المتقدمة في تلك الحقبة، وهو ما يبدأ من حيث المواصفات الميكانيكية عبر المحرك سعة 6.39 لتر ذو قوة 304 حصان و584 نيوتن.متر من العزم، مع ناقل أوتوماتيكي 4 سرعات بدفع خلفي كي تتمكن من التسارع حتى 100 كم/س خلال 11.9 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 194 كم/س ووزن كلي قدره 2,300 كجم.

هذا وقد تضمنت التقنيات الأخرى وجود خصائص تحكم كهربائي في النوافذ، مساعدة كهربائية للمكابح، رف كهربائي لزجاج منافذ المكيف، مساعد توجيه كهربائي ورشاشات مياه للزجاج الأمامي.