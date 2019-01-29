كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - أبو شنب - أكرم حسني يشيد بـ "محمد سامي"
أشاد الفنان والإعلامي أكرم حسني بالمخرج محمد سامي، بعد النجاح الكبير الذي حققه إعلانه "أبو شنب"، ضمن حملة وزارة التضامن التي تدعو لتنظيم النسل، تحت عنوان "كفاية اتنين".
ونشر أكرم حسني، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي في كواليس تصوير الإعلان، وعلق عليها قائلا: "الراجل ده له فضل كبير في ظهور إعلانات أبو شنب بالشكل ده.. كريتيف ودمه خفيف ومهتم بكل تفصيلة.. ده غير شطارته كمخرج عارف بالظبط هو عايز إيه.. شكرا المخرج الموهوب محمد سامي".
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