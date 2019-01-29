كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - تفاصيل صادمة.. مايكل جاكسون قدم مجوهرات للاطفال الذي اغتصبهم

الفيلم الوثائقي الجديد الذي يحمل عنوان Leaving Neverland من إخراج دان ريد، والذي يتحدث عن النجم الراحل ​​مايكل جاكسون​​، من الواضح أنه يحمل الكثير من التفاصيل حول قضايا الاعتداء الجنسي ضد المغني.

وحول المزيد من التفاصيل، فكان مايكل جاكسون يقوم بإعطاء ضحاياه الذكور المجوهرات مقابل الخدمات الجنسية.

ويركز الفيلم على روايات ويد روبسون وجيمس سافشوك، اللذين زعما منذ فترة طويلة أنهما تعرضا للاغتصاب والتحرش من قبل المغني في منزله “نيفرلاند”. وروى كلاهما تفاصيل دقيقة حول ما يُزعم أنه حدث في غرفة نوم جاكسون عندما كانوا أطفالا.