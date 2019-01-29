كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - طرح البوستر الدعائى لفيلم عيش حياتك.. صورة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عيش حياتك" البوستر الدعائى الرسمى له، حيث من المقرر عرضه بدور السينما الفترة القادمة .

ظهر علي الأفيش كل من الفنانة ساندى، والفنان سامح حسين، وهما على قمة أحد الجبال في أجواء مشوقة.

يذكر أن فيلم "عيش حياتك" بطولة سامح حسين، وساندي، وإدوارد، ومحمد نور، ومها أبوعوف، وسامية الطرابلسى، وغيرهم من النجوم، وتأليف وسام حامد، ومن إخراج تامر بسيوني