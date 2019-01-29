كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - حلا شيحة تعلن موعد عودتها للسينما

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مجموعة من الصور لها على خاصية الاستوري، حيث ظهرت فيها بإطلالة كاچوال.

وعلقت شيحة على الصور قائلة: "اشتقت للسينما، أول فيلم قريبا، لا استطيع الانتظار".

تأتي هذه الكلمات لتكشف عن أسباب اعتذار حلا شيحة عن مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والذي كانت قد رشحت إليه، إلا أنها اعتذرت عن العمل منذ ساعات قليلة.