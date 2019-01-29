كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - شوفوا مين بتقول: كنت كيم كارداشيان قبل العملية التجميلية
أثارت الممثلة المصرية بدرية طلبة الجدل بتصريحها عن أنها كانت مثل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حين كانت أردافها كبيرة قبل أن تجري عملية تجميلية لتصغير أردافها.
وقالت طلبة إنها كانت بطلة جمباز، وهذه المنطقة كانت تحتاج لشفط، والجميع إستغرب هذا منها، حيث يقوم البعض بملء هذه المنطقة وليس تفريغها.
ووصفت طلبة خطوة تصغير أردافها بأنها خطأ إرتكبته في حق نفسها، مشيرة الى أن هذه العملية التي أجرتها قبل 5 أعوام، تركت أثراً نفسياً لديها وأصبح هناك عيوباً في منطقة الأرداف.
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